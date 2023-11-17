Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1784

Муж: Павел Иванович

ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Рождение ребёнка
1789

Сын: Мина Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Степан Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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