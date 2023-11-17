Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1784
Муж: Павел Иванович
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мина Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Степан Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно