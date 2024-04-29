Михайлов Степан Васильевич 30.07.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Степан Васильевич

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Место рождения

с. Жуланка, Кочковская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния, Российская Империя

Дата рождения

30.07.1915

Дата смерти

18.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1915

Отец: Михайлов Василий Федорович

Мать: Михайлова Матрена Яковлевна

с. Жуланка, Кочковская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
08.07.1946

Жена: Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна

г. Ужгород, УССР, СССР
Рождение ребёнка
10.03.1947

Сын: Михайлов Валерий Степанович

Мать ребёнка: Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна

г. Ужгород, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
25.03.1951

Сын: Михайлов Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна

г. Немиров, Немировский район, Винницкая область, Украинская ССР, СССР
Смерть
18.12.1989
г. Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
г. Барнаул, ул. Пионерская, 2Б, Черницкое кладбище

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