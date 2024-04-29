Михайлов Степан Васильевич
Место рожденияс. Жуланка, Кочковская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния, Российская Империя
Дата рождения30.07.1915
Дата смерти18.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.07.1915
с. Жуланка, Кочковская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
08.07.1946
г. Ужгород, УССР, СССР
Рождение ребёнка
10.03.1947
Сын: Михайлов Валерий Степанович
Мать ребёнка: Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна
г. Ужгород, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
25.03.1951
Сын: Михайлов Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна
г. Немиров, Немировский район, Винницкая область, Украинская ССР, СССР
Смерть
18.12.1989
г. Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
г. Барнаул, ул. Пионерская, 2Б, Черницкое кладбище