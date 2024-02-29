Мишина (Попова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1907
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907
Отец: Попов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1935
Дочь: Талинина Евгения Трофимовна
Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1937
Дочь: Карытина Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1940
Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1942
Дочь: Казанина Раиса Трофимовна
Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1945
Сын: Мишин Валентин Трофимович
Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1948
Дочь: Юдина Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1951
Сын: Мишин Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович
р.п. Мучкапский Мучкапского района Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Мучкапский Тамбовской области