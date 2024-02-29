Мишина (Попова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишина (Попова) Ирина Васильевна

Мишина (Попова) Ирина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1907

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907

Отец: Попов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1935

Дочь: Талинина Евгения Трофимовна

Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1937

Дочь: Карытина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1940

Сын: Мишин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1942

Дочь: Казанина Раиса Трофимовна

Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1945

Сын: Мишин Валентин Трофимович

Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1948

Дочь: Юдина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1951

Сын: Мишин Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Мишин Трофим Иванович

р.п. Мучкапский Мучкапского района Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Трофим Иванович

Смерть
1985
Мучкапский Тамбовской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close