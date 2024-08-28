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Шухтуев Егор Максимов

Место рождения

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шухтуев Максим Михайлов

Мать: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шухтуева Марья Савельева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шухтуева Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шухтуев Герасим Егоров

Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шухтуев Василий Егоров

Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шухтуев Тихон Егоров

Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шухтуев Иван Егоров

Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1837
Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

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