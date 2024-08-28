Шухтуев Егор Максимов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шухтуева Марья Савельева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шухтуева Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шухтуев Тихон Егоров
Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шухтуев Иван Егоров
Мать ребёнка: Шухтуева Марья Савельева
Смерть
1837