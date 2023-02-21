Полунина (Романова) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Романова) Анастасия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1900 ст.

Муж: Полунин Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.

Сын: Полунин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Полунин Иван Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Полунин Иван Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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