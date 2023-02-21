Полунина (Романова) Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Полунин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Полунин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно