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Сорокина Маргарита Георгиевна
Сорокина Маргарита Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Федулов Георгий Петрович
1915 г.р.
Мать
Федулова Валентина Васильевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Федулов Георгий Петрович
Мать:
Федулова Валентина Васильевна
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