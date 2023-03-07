Семенов Илья Малафеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Гмызин Малафей (Малашко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Семенов Сергей Ильин
Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Марья Ильина
Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Ефросинья Ильина
Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Марья Савельева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762