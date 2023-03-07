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Семенов Илья Малафеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Гмызин Малафей (Малашко) Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Семенов Сергей Ильин

Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Марья Ильина

Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Ефросинья Ильина

Мать ребёнка: Семенова Марья Савельева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марья Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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