(Лётова) Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ольга Тимофеева
Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лидия Тимофеева
Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1947