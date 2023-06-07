(Лётова) Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова) Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.03.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ольга Тимофеева

Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лидия Тимофеева

Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
03.03.1947