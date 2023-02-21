Fabritius Peter Adolf
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1816
Дата смерти02.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1808 и 1835
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Рождение
16.01.1816
Отец: Fabritius Petter Adolph
Мать: Christina Danielsdotter
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Работа или профессия
Неизвестно
Forstmästare
Смерть
02.12.1882