Fabritius Peter Adolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fabritius Peter Adolf

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1816

Дата смерти

02.12.1882

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1808 и 1835
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Рождение
16.01.1816

Отец: Fabritius Petter Adolph

Мать: Christina Danielsdotter

Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Работа или профессия
Неизвестно
Forstmästare
Смерть
02.12.1882
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