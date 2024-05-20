Овчинникова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1874
Дата смертиС 1902 по 1922
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1874
Отец: Иван Аристархович
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
27.01.1893
Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
С 1902 по 1922
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Демина (Овчинникова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Михайлович
Аксень, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область