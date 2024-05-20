Овчинникова Пелагея Ивановна 01.10.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинникова Пелагея Ивановна

Место рождения

Прибытки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.10.1874

Дата смерти

С 1902 по 1922

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1874

Отец: Иван Аристархович

Мать: Елена Ивановна

Прибытки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Овчинников Василий Михайлович

Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
С 1902 по 1922
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Демина (Овчинникова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Михайлович

Аксень, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

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