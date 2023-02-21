Дайнека Василий Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Жена: не указана
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Оба первым браком, православного исповедания Василию - 27, Евдокии - 17
Рождение ребёнка
19.11.1909
Дочь: Кореняко Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Дайнека Евдокия Николаевна
Военная служба
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
В записи о браке указано: Уволенный в запас армии
Смерть
1933