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Дайнека Василий Венедиктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дайнека Венедикт Васильевич

Мать: Дайнека Мария Корнеевна

Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: не указана

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Оба первым браком, православного исповедания Василию - 27, Евдокии - 17
Рождение ребёнка
19.11.1909

Дочь: Кореняко Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Дайнека Евдокия Николаевна

Военная служба
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
В записи о браке указано: Уволенный в запас армии
Смерть
1933
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