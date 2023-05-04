Кобызев Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызев Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Кобызев Сергей Матвеевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно