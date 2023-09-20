Корноухов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Корноухов Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Дочь: (дев.Корноухова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Сын: Корноухов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Дочь: Слюнина (дев.Корноухова) Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Дочь: (дев.Корноухова) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Сын: Корноухов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Дочь: (дев.Корноухова) Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Сын: Корноухов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Дочь: Мурыгина (дев.Корноухова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова (Мохонова (по первому мужу) Ксения Ивановна