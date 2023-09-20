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Корноухов Михаил Яковлевич

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

1836 г.р.
1847 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Корноухов Яков Прохорович

Мать: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова (Мохонова (по первому мужу) Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Корноухов Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.04.1862

Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1864

Дочь: (дев.Корноухова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Сын: Корноухов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.02.1869

Дочь: Слюнина (дев.Корноухова) Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.06.1871

Дочь: (дев.Корноухова) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.11.1872

Сын: Корноухов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: (дев.Корноухова) Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.06.1876

Сын: Корноухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1885

Дочь: Мурыгина (дев.Корноухова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова (Мохонова (по первому мужу) Ксения Ивановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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