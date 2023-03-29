Голубков Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1911 ст.

Жена: Мясникова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1918 ст.

Сын: Голубков Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Мясникова Елена Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно