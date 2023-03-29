Голубков Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911 ст.
Жена: Мясникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1918 ст.
Сын: Голубков Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Мясникова Елена Ивановна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно