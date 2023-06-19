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(Татаринова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Ясногорск, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Василий Егорович

Мать: не указана

Ясногорск, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дручина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич

Рождение ребёнка
02.07.1940

Сын: Каденко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич

СССР
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Колпакова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Козлова Алла Васильевна

Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
горплодовощторг
Смерть
1984