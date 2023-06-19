(Татаринова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Василий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дручина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич
Рождение ребёнка
02.07.1940
Сын: Каденко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич
СССР
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Колпакова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Козлова Алла Васильевна
Отец ребёнка: Каденко Василий Евтихиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
горплодовощторг
Смерть
1984