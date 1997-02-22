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Смирнов Никита Станиславович
Смирнов Никита Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1997
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Станислав
Мать
Смирнова (Гоцева) Надежда Игоревна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1997
Отец:
Смирнов Станислав
Мать:
Смирнова Надежда Игоревна
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