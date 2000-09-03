Shmidt Jerrold Keith — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shmidt Jerrold Keith

Место рождения

Chicago Ill. USA

Дата рождения

27.09.1952

Дата смерти

03.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1952

Отец: Shmidt Arthur

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.2000

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