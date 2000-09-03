Shmidt Jerrold Keith
Место рожденияChicago Ill. USA
Дата рождения27.09.1952
Дата смерти03.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1952
Отец: Shmidt Arthur
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.2000