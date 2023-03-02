Шапиро Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапиро Самуил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: Шапиро Лейба

Мать: Шапиро Бейля

Смерть
Неизвестно
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