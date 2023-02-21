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Венерова (Найфлеш) Ида Владимировна
Венерова (Найфлеш) Ида Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Найфлиш (Гойхенберг) Фанни Лейбовна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Найфлиш Фанни Лейбовна
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