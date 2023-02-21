Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Зверев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Карамышев Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Наталья - общая дочь с Верой Александровной Удочерил дочь Веры Александровны Анастасию Сергеевну Звереву и дал свою фамилию. Совместно с Верой Александровной удочерил Александру и дал свою фамилию.