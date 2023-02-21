Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Зверев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Карамышев Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карамышев Сергей Петрович

Наталья - общая дочь с Верой Александровной Удочерил дочь Веры Александровны Анастасию Сергеевну Звереву и дал свою фамилию. Совместно с Верой Александровной удочерил Александру и дал свою фамилию.
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