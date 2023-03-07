Утробин Андрей Фомин
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утробин Фома (Фомка) Баженов
Мать: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
После 1702