Утробин Андрей Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Андрей Фомин

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Место рождения

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1634 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утробин Фома (Фомка) Баженов

Мать: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
После 1702
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