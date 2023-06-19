Шаров Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Михаил Афанасьевич

Шаров Михаил Афанасьевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шаров Яков Михайлович

Мать ребёнка: Шарова Катерина Евтихиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шарова Катерина Евтихиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Шарова Катерина Евтихиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Катерина Евтихиева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно