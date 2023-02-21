Вишневский Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишневский Алексей Гаврилович

Вишневский Алексей Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вишневский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Гавриловна

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close