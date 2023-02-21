Вишневский Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вишневский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Гавриловна
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область