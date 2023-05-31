Горелов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1963
Отец: Горелов Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.09.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности