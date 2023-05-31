Горелов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1963

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1963

Отец: Горелов Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.09.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область