Дивова (Толстая) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1706 ст.
Сын: Дивов Иван Иванович
Отец ребёнка: Дивов Иван Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Константин Иванович
Отец ребёнка: Дивов Иван Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Иван Титович
Смерть
Неизвестно