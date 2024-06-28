Кирмасова (Коровянская) Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирмасова (Коровянская) Татьяна Федотовна

Кирмасова (Коровянская) Татьяна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.11.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирмасов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирмасов Андрей Яковлевич

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирмасов Андрей Яковлевич

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирмасов Андрей Яковлевич

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирмасов Андрей Яковлевич

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирмасов Андрей Яковлевич

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирмасов Андрей Яковлевич

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.11.1980
Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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