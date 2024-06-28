Кирмасова (Коровянская) Татьяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти26.11.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
27.02.1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
13.01.1933
Рождение ребёнка
11.08.1940
Смерть
26.11.1980