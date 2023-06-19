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Скачкова Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Скачков Семен Евдокимов

Отец ребёнка: Скачков Евдоким Филиппович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Скачков Евдоким Филиппович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Евдоким Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно