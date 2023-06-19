Скачкова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Скачков Евдоким Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Скачков Евдоким Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно