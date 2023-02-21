Падута Артемий Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадута Артемий Демидов

Падута Артемий Демидов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Падута Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Артемова

Мать ребёнка: Падута Наталья Самуйлова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья Артемова

Мать ребёнка: Падута Наталья Самуйлова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипина Артемова

Мать ребёнка: Падута Наталья Самуйлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Наталья Самуйлова

Смерть
1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close