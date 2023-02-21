Падута Артемий Демидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Падута Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Артемова
Мать ребёнка: Падута Наталья Самуйлова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Артемова
Мать ребёнка: Падута Наталья Самуйлова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипина Артемова
Мать ребёнка: Падута Наталья Самуйлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Наталья Самуйлова
Смерть
1811