Солодовников Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.51
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.51
Рождение ребёнка
15.04.1975
Сын: Солодовников Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1982
Сын: Солодовников Антон Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1989
Дочь: Солодовникова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1989
Сын: Солодовников Петр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности