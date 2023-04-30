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Солодовников Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.51

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.51

Отец: Солодовников Геннадий Петрович

Мать: Солодовникова Валентина Антоновна

Рождение ребёнка
15.04.1975

Сын: Солодовников Владимир Сергеевич

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Рождение ребёнка
21.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1982

Сын: Солодовников Антон Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1989

Дочь: Солодовникова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1989

Сын: Солодовников Петр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности