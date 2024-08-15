Лезин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лезин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1870
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Восприемник
19.06.1870
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Поручитель
09.01.1891
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1019 МК церквей Мещовский у. за 1891 г Деревни Гусовой крестьянин Иван Петрович Хоротов, холостой, 20 лет и Девица Фекла Герасимова Куцева, 18 лет, дочь деревни Гусовой ... Показать все
Место жительства
1900
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г
Поручитель
23.01.1900
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г Крестьянский сын деревни Гусовой Хритон Андреев Хоротов (24 года), первым браком и крестьянская девица деревни Гусовой Матрена Ил... Показать все
Смерть
Неизвестно

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