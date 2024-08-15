Лезин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1870
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Восприемник
19.06.1870
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Поручитель
09.01.1891
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1019 МК церквей Мещовский у. за 1891 г Деревни Гусовой крестьянин Иван Петрович Хоротов, холостой, 20 лет и Девица Фекла Герасимова Куцева, 18 лет, дочь деревни Гусовой ... Показать все
Место жительства
1900
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г
Поручитель
23.01.1900
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г Крестьянский сын деревни Гусовой Хритон Андреев Хоротов (24 года), первым браком и крестьянская девица деревни Гусовой Матрена Ил... Показать все
Смерть
Неизвестно