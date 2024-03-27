Хамидуллин Абдулла Ахметжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Абдулла Ахметжанович

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Хамидуллов Ахметжан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерщидя

Мать ребёнка: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1943
под Смоленском
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