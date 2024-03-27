Хамидуллин Абдулла Ахметжанович
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Хамидуллов Ахметжан
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерщидя
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1943
под Смоленском