Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Владимир
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Петр