Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Владимир

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Петр

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