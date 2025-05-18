Закурдаев Никифор Федорович 08.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Закурдаев Никифор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1966

Дочь: Танина (Романовская) Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Романовская Мария Ерофеевна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1972

Сын: Романовский Александр Никифорович

Мать ребёнка: Романовская Мария Ерофеевна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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