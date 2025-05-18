Закурдаев Никифор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1966
Дочь: Танина (Романовская) Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Романовская Мария Ерофеевна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Романовский Александр Никифорович
Мать ребёнка: Романовская Мария Ерофеевна
Смерть
Неизвестно