Василиса Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Евсей Прохоров

Мать: Агафья Максимова

Смерть
Неизвестно