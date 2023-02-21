Ларин Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Ларин Матвей Васильевич

Мать: Ларина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ларин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Ларина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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