Семенюк (не известно) Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Елизавета Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1894 ст.

Муж: Семенюк Анисим Степанович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.

Сын: Семенюк Тимофей Анисимович

Отец ребёнка: Семенюк Анисим Степанович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.

Сын: Семенюк Федор Анисимович

Отец ребёнка: Семенюк Анисим Степанович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Анисим Анисимович

Отец ребёнка: Семенюк Анисим Степанович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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