Семенюк (не известно) Елизавета Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.
Сын: Семенюк Тимофей Анисимович
Отец ребёнка: Семенюк Анисим Степанович
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Анисим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Анисим Анисимович
Отец ребёнка: Семенюк Анисим Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно