Бабина Стефанида Лаврентьева
Место рожденияпоч. над Андыком, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Андыком, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1798 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Бабин Тимофей Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр (Емельянов)
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Бабин Иван Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр (Емельянов)
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Бабин Филипп Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр (Емельянов)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834