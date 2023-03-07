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Бабина Стефанида Лаврентьева

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Место рождения

поч. над Андыком, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Андыком, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1798 ст.

Муж: Бабин Петр (Емельянов)

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Бабин Тимофей Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр (Емельянов)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Бабин Иван Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр (Емельянов)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Бабин Филипп Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр (Емельянов)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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