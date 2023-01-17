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Туктаров Фуад Фасахович

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Место рождения

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.02.1880

Дата смерти

19.12.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1907 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1907
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1911 по 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.12.1938
Анкара, Турция
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