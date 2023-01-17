Туктаров Фуад Фасахович
Место рождения
Дата рождения05.02.1880
Дата смерти19.12.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1907
Место жительства
С 1911 по 1921
Смерть
19.12.1938
Анкара, Турция