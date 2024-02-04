Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Муляков Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андрихова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Андрихов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрихов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Андрихов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андрихов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно