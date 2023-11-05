Гарифуллина Екатерина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1982
Рождение ребёнка
24.08.2003
Сын: Гарифуллин Алексей Ринатович
Отец ребёнка: Гарифуллин Ринат Рифович
Рождение ребёнка
27.12.2010
Дочь: Гарифуллина Анастасия Ринатовна
Отец ребёнка: Гарифуллин Ринат Рифович
Рождение ребёнка
27.08.2023
Дочь: Гарифуллина Алена Ринатовна
Отец ребёнка: Гарифуллин Ринат Рифович
Бракосочетание
Неизвестно