Гарифуллина Екатерина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифуллина Екатерина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1982

Отец: Иванов Валерий Анатольевич

Мать: Кубышкина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.2003

Сын: Гарифуллин Алексей Ринатович

Отец ребёнка: Гарифуллин Ринат Рифович

Рождение ребёнка
27.12.2010

Дочь: Гарифуллина Анастасия Ринатовна

Отец ребёнка: Гарифуллин Ринат Рифович

Рождение ребёнка
27.08.2023

Дочь: Гарифуллина Алена Ринатовна

Отец ребёнка: Гарифуллин Ринат Рифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарифуллин Ринат Рифович

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