Меньшиков Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононенко Елена Владимировна

Рождение ребёнка
06.11.2001

Дочь: Меньшикова Полина Александровна

Мать ребёнка: не указана

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