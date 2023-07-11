Меньшиков Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононенко Елена Владимировна
Рождение ребёнка
06.11.2001
Дочь: Меньшикова Полина Александровна
Мать ребёнка: не указана