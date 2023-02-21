Власова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Власова Акилина

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Власов Михаил

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Николай

Смерть
Неизвестно
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