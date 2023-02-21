Власова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Власова Акилина
Отец ребёнка: Власов Николай
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Власов Николай
Рождение ребёнка
1900
Сын: Власов Михаил
Отец ребёнка: Власов Николай
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Власов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Николай
Смерть
Неизвестно