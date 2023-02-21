Гарипов Муталлап
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1937
Дочь: Гарипова Халима Муталлаповна
Мать ребёнка: Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна
Рождение ребёнка
26.05.1941
Сын: Гарипов Мухамматдин Муталлапович
Мать ребёнка: Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гожиля
Мать ребёнка: Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна
Смерть
Неизвестно