Гарипов Муталлап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипов Муталлап

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1937

Дочь: Гарипова Халима Муталлаповна

Мать ребёнка: Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна

Рождение ребёнка
26.05.1941

Сын: Гарипов Мухамматдин Муталлапович

Мать ребёнка: Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гожиля

Мать ребёнка: Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна

Смерть
Неизвестно
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