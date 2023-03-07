Наймушина (Полянцева) Соломонида (Назарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина (Полянцева) Соломонида (Назарова)

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Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.01.1792 ст.

Муж: Наймушин Григорий Антонов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Наймушин Дорофей Григорьев

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Наймушин Харлампий Григорьев

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Харитина Григорьева

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Наймушин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Ефимия Григорьева

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Наймушин Купреян Григорьев

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Агафия Григорьева

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1821
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