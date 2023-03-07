Наймушина (Полянцева) Соломонида (Назарова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1792 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Наймушин Дорофей Григорьев
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Наймушин Харлампий Григорьев
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Харитина Григорьева
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Наймушин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Ефимия Григорьева
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Наймушин Купреян Григорьев
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Агафия Григорьева
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821