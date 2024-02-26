Евдокия Дмитриева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1737 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин (Ович) ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Федот Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитин (Ович) ?

Смерть
Неизвестно

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