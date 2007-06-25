Попова (Распопова) Градислава Ильинична
Место рождения
Дата рождения12.05.1934
Дата смерти25.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1934
Рождение ребёнка
13.05.1956
Дочь: Омельченко (Попова) Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Удовенко (Попова) Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2007
Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми