Попова (Распопова) Градислава Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Распопова) Градислава Ильинична

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Место рождения

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.05.1934

Дата смерти

25.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1934

Отец: Распопов Илья Степанович

Мать: Распопова (Лоскутова) Клавдия Николаевна

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1956

Дочь: Омельченко (Попова) Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Удовенко (Попова) Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2007
Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми

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