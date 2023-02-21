(Молоствова) Наталия Иовлиевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Молоствов Ивлий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шура
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно