(Молоствова) Наталия Иовлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Молоствова) Наталия Иовлиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1917 г.р.
1924 г.р.
1930 г.р.
1930 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Молоствов Ивлий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шура

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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