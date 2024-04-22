Друккер Моисей Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друккер Моисей Давидович

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

10.09.1921

Дата смерти

11.02.1984

Пол

Мужской

Отец

До 1921 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1921

Отец: Друккер Давид

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
29.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Друккер Валентина Николаевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друккер Валентина Николаевна

Смерть
11.02.1984
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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