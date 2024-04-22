Друккер Моисей Давидович
Место рождения
Дата рождения10.09.1921
Дата смерти11.02.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1921
Отец: Друккер Давид
Рождение ребёнка
29.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Друккер Валентина Николаевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1984
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область