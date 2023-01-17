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Ильин Фёдор

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Место рождения

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Нина Фёдорвна

Мать ребёнка: не указана

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