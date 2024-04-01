Фещенко Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Маркович

На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фещенко Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Маркович

На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Сергей Алексевич

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Маркович

На основе письма Лилии Андреевны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Алексей Маркович

Смерть
Неизвестно

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