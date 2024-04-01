Фещенко Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фещенко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Маркович
На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фещенко Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Маркович
На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Маркович
На основе письма Лилии Андреевны
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно